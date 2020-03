Koronawirus w powiecie grodziskim: Zachorowań brak, jedna osoba w kwarantannie [13.03.2020]

Przypomnijmy, że zgodnie z zaleceniami rządu, w powiecie grodziskim zamknięte zostały placówki oświatowe, instytucje kultury i hale sportowe. Ograniczona została działalność urzędów oraz jednostek organizacyjnych administracji samorządowej do niezbędnego minimum.

W piątek, 13 marca 2020, pod nadzorem epidemiologicznym w powiecie grodziskim przebywa już sześć osób. Jedna osoba poddana została kwarantannie.

Co ważne, do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania.

- Dziś niezwykle ważne jest, abyśmy, co do zasady, POZOSTAWALI W DOMACH! Unikali wszelkich kontaktów interpersonalnych, a szczególnie w dużych grupach i w pomieszczeniach zamkniętych! Stosowali się do zasad profilaktyki i higieny oraz unikali udziału w różnego rodzaju zgromadzeniach publicznych oraz organizowanych przez kościoły i związki wyznaniowe uroczystościach i nabożeństwach. Zachowajmy rozsądek i kierujmy się zasadami społecznego solidaryzmu. Pamiętajmy, że koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób w wieku senioralnym i cierpiących już na inne dolegliwości zdrowotne - przypomina starosta Mariusz Zgaiński.