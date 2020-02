Koronawirus w powiecie wolsztyńskim? Dwie osoby objęte nadzorem epidemiologicznym

W czwartek, 27 lutego 2020 roku, starosta powiatu wolsztyńskiego spotkał się z dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Lidią Kwinto oraz dyrektorem wolsztyńskiego szpitala, Karolem Mońko. Rozmawiano o epidemii koronawirusa i możliwych scenariuszach ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców powiatu. Dyrektorzy zapewnili, że monitorują sytuację na bieżąco, mają przygotowane wszelkie procedury działań.

W powiecie było już jedno podejrzenie zakażenia. - Osoba została skierowana przez lekarza do oddziału zakaźnego, gdzie wykluczono ewentualne zakażenie wirusem. Musimy przeanalizować każdy przypadek. Ta osoba co prawda wróciła z kraju, który nie jest objęty strefą zarażenia, ale nie możemy bagatelizować żadnego z podejrzeń- mówi dyrektor PSSE w Wolsztynie.

Obecnie dwie osoby na terenie powiatu wolsztyńskiego objęte są nadzorem epidemiologicznym. - Przez 14 dni, codziennie, pomiędzy 7 i 8 rano, muszą zgłaszać do nas stan swojego zdrowia. Osoby te zgłosiły się do nas, ponieważ wróciły z podróży do Północnych Włoch. Funkcjonują normalnie, nie zostały objęte kwarantanną. Analizujemy każdy przypadek, musimy wykluczyć lub potwierdzić każde podejrzenie ewentualnego zakażenia - dodaje L. Kwinto.