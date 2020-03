Koronawirus: W Poznaniu będą zamknięte szkoły i przedszkola, a u nas?

- Koronawirus to epidemia, która się rozszerza to realne i globalne zagrożenie- mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodawał, że rząd zamierza działać profilaktycznie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Wspominał o rosnących statystykach zachorowań na całym świecie, szczególnie u naszych sąsiadów.

Władze gminy Grodzisk nie zamierzają odwoływać zajęć w szkołach. - W klasach i tak jest mało dzieci, docierają do nas głosy, że rodzice nie posyłają swoich pociech na zajęcia- mówi burmistrz Piotr Hojan.

Starosta powiatu wolsztyńskiego podkreśla, że szkoły należące pod powiat, na ten moment będą funkcjonować normalnie. - Spotkamy się w ramach sztabu kryzysowego i na bieżąco będziemy śledzić sytuację- mówi Jacek Skorbisz.

Burmistrz Wielichowa spotyka się dziś w tej sprawie z dyrektorami poszczególnych szkół. Decyzja będzie znana po godzinie 14. Wiadomo już, że nie odbędzie się spotkanie wielkanocne w gminie.

Tomasz Szulc, burmistrz Opalenicy, nie zamierza na ten moment wprowadzać zmian w funkcjonowaniu szkół i pozostałych placówek oświatowych. - Jeśli przyjdzie decyzja, że szkoły trzeba zamknąć, w ślad za tym zamknięte będą również instytucje kultury. Czekamy na rozwój wydarzeń- mówi.

W gminie Kamieniec wprowadzono dodatkowe środki ostrożności w postaci środków dezynfekujących. Placówki mają na razie działać bez zmian.

Zamykania szkół i przedszkoli nie będzie również na razie w gminie Zbąszyń. Jak powiedział nam sekretarz gminy, dalsze kroki zależne są od tego, co będzie działo się w związku z rozprzestrzenianiem wirusa. Już w niedzielę odwołano w gminie dzień kobiet. Szkoły czekają na środki dezynfekujące. Nauczyciele są zobowiązani do tego, by uczniowie na każdej przerwie myli ręce. Na stronie gminy pojawi się specjalna zakładka dotycząca koronawirusa.