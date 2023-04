Krystian Wojda z Kamieńca wystąpi w teleturnieju „Koło Fortuny”

Dobre wieści nadeszły pod koniec listopada ubiegłego roku. Mieszkaniec Kamieńca został zaproszony na casting, który składał się z dwóch części.

- W pierwszej otrzymałem trzy arkusze z hasłami do odgadnięcia. W drugiej części trzeba zaprezentować się przed kamerą. Wrażenia są super! Wygląda to oczywiście trochę inaczej niż przed telewizorem. Dopiero jak stanie się przed kołem to widać różnicę, pojawia się niewielki stres, ale potraktowałem to jako zabawę i wielką przygodę. Jeśli ktoś się waha, to naprawdę warto spróbować, bo atmosfera i wrażenia są niezapomniane - mówi Krystian Wojda.