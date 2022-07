Kuchnia bałkańska nową propozycją na kulinarnej mapie Grodziska

Izabela Liszka i Marjan Dimitriovski poznali się na wakacjach w Chorwacji, gdzie pracował jako menadżer jednej z najlepszych tamtejszych restauracji. Z czasem postanowił przyjechać do Polski i zamieszkał w Grodzisku Wielkopolskim.

To jednak nie jest pierwszy polski wątek w historii jego rodziny. W 1948 r. w Grecji wybuchł konflikt, w wyniku którego - wedle różnych szacunków - zginęło od 120 tys. do 150 tys. ludzi. Jak wyjaśnia nasz rozmówca, grecki reżim powodował, że dzieci macedońskie musiały opuścić kraj, a Polska stała się schronieniem dla wielu uchodźców - najpierw do Polski trafiło ok. 3,5 tys. dzieci, a później, w ramach akcji łączenia rodzin prowadzonej przez Czerwony Krzyż - kolejnych 11 tys. osób. Wśród nich była mama Marjana, która przez kilkanaście lat mieszkała w różnych częściach naszego kraju.