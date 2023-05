Kupił alkohol, wypił go pod sklepem i wsiadł za kierownicę pojazdu

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 maja, w Grodzisku Wielkopolskim. Około godziny 11 w jednym ze sklepów mężczyzna najpierw kupił alkohol, później go wypił i jak gdyby nigdy nic wsiadł do samochodu i odjechał. Jedna z osób, która zauważyła nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy, natychmiast zaalarmowała policjantów.

- Funkcjonariusze ruchu drogowego szybko zlokalizowali pojazd odpowiadający danym, które przekazała zgłaszająca. Kierowca został zatrzymany do kontroli. Jak się okazało, pojazd marki renault clio prowadził 43-letni obywatel Kolumbii, zamieszkały na terenie powiatu grodziskiego

- relacjonuje sierż. Krystian Kawala z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Zatrzymano mu już prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności.