Łatanie dziur jest tylko na chwilę, a na całkowitą modernizację potrzeba 40 milionów złotych!

To jedna z tych inwestycji, która wzbudza wielkie emocje. Na trasie brakuje przede wszystkim bezpiecznego ciągu dla pieszych i rowerzystów. A i nawierzchnia swoje już przeżyła. Świadomość tego problemu mają również władze powiatu, które przygotowują się do modernizacji drogi. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są planowane prace. Okazuje się, że dokumentacja projektowa jest już gotowa. - Trwają wszelkie sprawy związane z uzyskaniem pozwoleń i wykupem gruntów. Przygotowujemy się również do złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji- mówi starosta Mariusz Zgaiński.

Władze powiatu liczą na Fundusz Dróg Samorządowych. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy będzie kolejny nabór. Wiadomo jednak, że takiego ciężaru powiat grodziski nie udźwignie samodzielnie. Jedyną szansą jest wsparcie zewnętrzne. Do tematu będziemy wracać.