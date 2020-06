Lokale wyborcze w gm. Granowo - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 1 turze?

Piątek to ostatni dzień kampanii. Co będą robić kandydaci?

Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili.