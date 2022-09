Magiel Galeria Sztuki Współczesnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wielichowie zapraszają na wystawę

Wystawę można oglądać w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie od 5 września do 9 października. Swój debiut miała w Miejskich Galeriach UAP w Galerii Curators’LAB w Poznaniu w lutym tego roku.

Jak dodaje, podczas trwania wystawy planowane są spotkania kuratorskie i oprowadzania edukacyjne dla wielopokoleniowego odbiorcy z terenu powiatu grodziskiego.

- Celem podejmowanych tematów było zwiększenie świadomości w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez posiadanie, prawidłowe przechowywanie i umiejętność użycia gaśnicy, która może ugasić większość palących się w domu przedmiotów i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. Trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać i trzeba tworzyć takie gaśnice, żebyśmy wszyscy chcieli je mieć i w razie czego potrafili z nich skorzystać. Żeby popularyzować tę idee studenci kierunku Wzornictwo podjęli się zaprojektowania nowych form i elementów składowych gaśnic, a studenci kierunku Grafika zaprojektowali grafiki informacyjne, zachęcające do zaopatrzenia się w te urządzenia, jako niezbędne do zgaszenia zarzewia pożaru w domu. Efekty ich pracy prezentuje ta wystawa- tłumaczy D. Szafrański.