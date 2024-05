Majówka w powiecie grodziskim. Sprawdź, co dzieje się w długi weekend!

W Rakoniewicach 3 maja odbędą się biegi. Biuro zawodów usytuowane będzie przy budynku urzędu. Zapisy online zostały już zakończone, ale będzie można dopisać się w dniu zawodów w godzinach od 13 do 14:30. Otwarcie zaplanowano na godzinę 15. Biegi organizowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas I-VIII. Na uczestników będą czekać medale i nagrody. Podczas trwania zawodów na polanie przy budynku urzędu będą się odbywać różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych. Na zakończenie zaplanowano piana party.

Długi weekend w Grodzisku Wielkopolskim to tradycyjnie czas majowego koncertu w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej. Od wielu już lat wydarzenie organizowane jest 3 maja na Starym Rynku. Tym razem muzyczną ucztę poprzedzą atrakcje dla najmłodszych: animacje, zabawy, wspólne tańce i dmuchane zamki. To wszystko będzie czekać na maluchy już o godzinie 14:30.

Z kolei 4 maja w Centrum Kultury Rondo odbędzie się spektakl dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Teatr Pana O wraz z Ambrożym Kleksem zabierze wszystkich do roztańczonej, rozśpiewanej i pełnej magii pracowni Profesora Kleksa.

- Podczas niezwykłego spektaklu "W pracowni Ambrożego Kleksa" postaci wchodzą w interakcje z publicznością. Spektakl ten został stworzony z myślą o najmłodszych, by oprócz niepowtarzalnych wrażeń wizualnych, mogli poznać bliżej twórczość Jana Brzechwy. Takie połączenie polskiej klasyki literatury dziecięcej z unikalnym widowiskiem teatralnym z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich dzieci - zachęcają organizatorzy.

Pojazdy z poprzednich epok to rzadkość na polskich drogach. Właściwie każdy przejazd unikatowego samochodu zwraca uwagę przechodniów bardziej niż najnowszy model sportowego samochodu. 4 maja zabytkowe auta zawitają do Rakoniewic i Wolsztyna. Na miłośników motoryzacji czeka nie lada gratka.Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8:45 spotkaniem na stacji paliw Orlen w Wolsztynie (ulica Źródlana). Godzinę później kolumna pojazdów wyruszy na paradę ulicami Wolsztyna. Przejazd odbędzie się trasą: ul. Drzymały, Wschowska, R. Kocha, Kościelna, Rynek. Tam, punktualnie o godzinie 10, odbędzie się oficjalne otwarcie tegorocznego zlotu oraz wręczenie pucharów dla laureatów.

W samo południe uczestnicy wyruszą do Rakoniewic. Przejadą ul. Poznańską, R. Kocha, Gajewskich, Wschowską, Drzymały, przez Karpicko i Rostarzewo. Kolejny postój zaplanowany jest w rakoniewickim parku. Kolumna powinna dotrzeć tam o godzinie 12:35. Przy urzędzie odbędzie się prezentacja zabytkowych pojazdów. Miłośnicy motoryzacji będą mogli z bliska przyjrzeć się wszystkim perełkom, wykonać zdjęcia, porozmawiać z ich właścicielami.

Po raz kolejny akcję charytatywną na rzecz Basi Górskiej organizuje Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, tym razem we współpracy z Anilandią. W niedzielę, 5 maja, na terenie przy Chacie Biesiadnej odbędzie się festyn. W programie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - dmuchane zjeżdżalnie, tor przeszkód, urządzenia do rywalizacji, place zabaw i piana party!

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na leczenie Basi. Cegiełka wynosi 30 złotych (dzieci) oraz 10 złotych (dorośli). Festyn rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do 19. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy również do sąsiedniego powiatu wolsztyńskiego. Parada Parowozów w Wolsztynie jest jednym z ważniejszych wydarzeń kolejowych w Polsce i w Europie oraz unikatową imprezą w skali kontynentu. Parada odbędzie się w sobotę, 4 maja. Podobnie jak w ubiegłym roku, wstęp do parowozowni będzie biletowany. Pozostała przestrzeń torowiska, gdzie będzie można oglądać Paradę Parowozów, jak również dostęp do strefy promocyjnej i gastronomicznej pozostaną bezpłatne. Bilety online zostały wyprzedane. Będzie można je kupić w dniu wydarzenia w kasie.