Majówka ze „Słowakiem” po raz kolejny przyciągnęła tłumy. Dopisała pogoda i atmosfera!

Ten słoneczny majowy dzień zakończyła impreza o wyjątkowym charakterze, zorganizowana przez społeczność grodziskiego „Słowaka"

Drzwi grodziskiego liceum po raz kolejny zostały szeroko otwarte dla wszystkich tych, którzy chcieli powspominać lata, w których uczęszczali do murów tej szkoły. Warto jednak zaznaczyć, że impreza była dedykowana szczególnie młodzieży, która lada moment ukończy szkołę podstawową. Licealiści oraz nauczyciele wyszli naprzeciw wszystkim tym, którzy przyszli dziś obejrzeć szkołę oraz zapoznać się z atmosferą w niej panującą. Z całą pewnością wszyscy, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o grodziskim "Słowaku", znaleźli odpowiedzi na nurtujące pytania.

W powietrzu unosił się zapach grilla, ale przede wszystkim czuć było radosną atmosferę

Impreza rozpoczęła się o godzinie 17. Od pierwszych minut wszyscy przybyli zostali przeniesieni do świata grodziskich licealistów. W programie nie brakowało występów artystycznych, przygotowanych przez uczniów i absolwentów liceum. Idealną integracją wydawały się zabawy sportowe oraz quizy z nagrodami. Wszystkich porwała wspólna belgijka. Ci, którzy dotychczas tylko słyszeli o perełce szkoły, dziś mogli się nią przejechać! Mowa o e-maluchu cabrio, który ponownie okazał się wspaniałą atrakcją! Gospodarze zadbali także o kiełbaski z grilla oraz ciasta. Nie brakowało także napojów.



To, jak wszyscy dobrze się bawili, uwieczniliśmy dla was na zdjęciach: