Majówka ze „Słowakiem” po raz kolejny przyciągnęła tłumy

Drzwi grodziskiego liceum po raz kolejny zostały szeroko otwarte dla wszystkich tych, którzy chcieli powspominać lata, w których uczęszczali do tej szkoły. Warto jednak zaznaczyć, że impreza była dedykowana szczególnie młodzieży, która lada moment ukończy szkołę podstawową. Majówka ze "Słowakiem" odbyła się już po raz jedenasty. To przede wszystkim okazja do doskonałej zabawy, w trakcie której każdy ósmoklasista może poczuć atmosferę szkolnego życia, poznać nauczycieli i przede wszystkim starszych kolegów – licealistów.