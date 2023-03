Podwójne zabójstwo Międzychód – dlaczego Marcin W. to zrobił?

- Wiązało się to z wcześniejszą sprawą, którą prowadziła prokuratura w Szamotułach. Ta sprawa dotyczyła nękania, naruszenia miru domowego, znieważenia funkcjonariuszy policji. Ten mężczyzna został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Tam przebywał jakiś czas, w marcu ubiegłego roku został przez sąd zwolniony. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zabezpieczające, tj. terapię i terapię uzależnień, więc to są istotne podstawy, żeby twierdzić, że jego poczytalność jest w jakiś sposób zaburzona - tłumaczy prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Wątek "urojonej miłości" miał polegać na tym, że mężczyzna dostał się do Muchocina, gdzie szukał dziewczyny, w której się podkochiwał. Nie zastał jej w mieszkaniu, więc zabił jej brata. Następnie udał się do Międzychodu na ulicę 3 maja, gdzie miał chcieć rozliczyć się z nowym chłopakiem tej dziewczyny. Jego także nie było w domu, więc ofiarą miała paść jego 45-letnia matka.

Podwójne morderstwo w Muchocinie i Międzychodzie

Przypomnijmy, że do dwóch bestialskich zabójstw doszło w środę 29 marca. Późnym popołudniem najpierw strażacy interweniowali w Muchocinie, gdzie doszło po pożaru mieszkania. Później okazało się, że 24-letni napastnik miał przyjść pieszo do Muchocina, wejść do jednego z mieszkań w bloku i tam zabić nożem 22-latka, po czym wzniecić ogień i uciec samochodem ofiary. Pojechał do Międzychodu, gdzie przy ul. 3 maja miał dokonać kolejnego zabójstwa, tym razem 45-letniej kobiety. I znów uciekł z miejsca zbrodni. Samochód porzucił w kompleksie leśnym pod Międzychodem. Śledczy powiązali oba zabójstwa. Rozpoczęli obławę za podejrzewanym o podwójne morderstwo. Cały czwartek w poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, ale także nurków i policyjny śmigłowiec. Opublikowany został także wizerunek Marcina W., a nawet została wyznaczona nagroda przez policjantów dla osoby, która przekaże informacje pomocne w schwytaniu sprawcy.