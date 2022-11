Marszobieg na orientację w Grodzisku Wielkopolskim zgromadził całe rodziny. A wszystko to dla Basi Michalczak!

Już od prawie roku Basia dzielnie walczy z chorobą

W styczniu bieżącego roku okazało się, że w główce Basi w tylnej części czaszki jest guz. Zdiagnozowano u niej złośliwy nowotwór móżdżka. Medulloplastoma 4 stopnia. Od tego czasu Basia przeszła już chemioterapię, radioterapię oraz stale jest rehabilitowana. Od kilku tygodni poddawana jest kolejnym chemioterapiom. Niezbędna jest dalsza rehabilitacja, diagnostyka, szukanie skutecznych niestandardowych metod leczenia, które najczęściej nie są refundowane i wymagają znacznych środków finansowych. By Basia mogła powrócić do zdrowia i korzystać z życia tak jak jej rówieśnicy, potrzebna jest wasza pomoc!

Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie Basi Michalczak

W niedzielę, 20 listopada, w Parku Miejskim w Grodzisku Wielopolskim odbył się marszobieg na orientację dla całych rodzin. Po wysłuchaniu instrukcji i zasad, zebrani wyruszyli na wyznaczoną trasę wiodącą między innymi ścieżkami parku. Dystans do pokonania wynosił 2 kilometry, do zdobycia było 10 punktów. By wziąć udział, należało po prostu wrzucić dowolną kwotę do skarbonki. Na każdego uczestnika czekał ciepły napój oraz pyszne łakocie, przygotowane przez rodziców młodych wolontariuszy. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był "Łodyga Athletic Team". Współorganizatorami byli Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha, Szkolny Klub Wolontariatu oraz nauczyciele.