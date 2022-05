Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Zgłoś się, a CK Rondo je zorganizuje! Ania Borowiak

Pixabay/zdj. ilustracyjne

Centrum Kultury Rondo zaprasza do składania propozycji ciekawych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w ramach projektu "Kultura Na Okrągło”. Chcesz, żeby w Grodzisku odbył się jakiś koncert, warsztaty, albo spotkanie z ciekawym człowiekiem? To właśnie ten moment, w którym możesz to zaproponować!