Mateusz Wieczorek o "Pistacji": Ta książka to mój mały hołd dla naszego miasteczka

Od Twojej ostatniej książki minęły cztery lata. Dużo się wydarzyło przez ten czas. Dlaczego po przerwie wracasz akurat „Pistacją”?

Pandemia mocno pokrzyżowała plany wydawnicze. Trudno było w tym czasie promować książki, więc cierpliwie czekałem na lepszy moment. Ale nie siedziałem bezczynnie. W szufladzie czekają cztery gotowe książki. Na rynek miała trafić jako pierwsza zupełnie inna pozycja, ale to jeszcze nie jej czas. Wspólnie z wydawcą podjęliśmy decyzję, że z czytelnikiem trzeba na nowo przywitać się czymś mocnym, czymś, co po prostu wyrwie go z fotela. I padło na komedię pomyłek, komedię absurdów, której akcja dzieje się w Grodzisku.

To książka zupełnie inna niż Twoje poprzednie. Akcja toczy się w Grodzisku, sam zapowiadasz, że sporo tam odniesień do tego miasta i ludzi. Nie boisz się, jak te prztyczki w nos zostaną odebrane? Może jednak mamy mniej dystansu niż Ci się wydaje?