Matura 2020- JĘZYK POLSKI poziom podstawowy. Jak czuli się maturzyści przed tegorocznym egzaminem?

Dnia 8 czerwca 2020 roku tegoroczni abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Postanowiliśmy sprawdzić jaka atmosfera towarzyszyła im dzisiejszego poranka.

Zapytani o to, jak się czują w tym szczególnym dla nich momencie, odpowiadali ze spokojem i opanowaniem.

- Myślę, że jestem gotowa, nie boję się, co ma być to będzie, a myślę, że będzie dobrze- mówi jedna z maturzystek

Warto dodać, że w tym roku szkoły, jak i uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości musieli zastosować się do wytycznych sanepidu, związanych z pandemią koronawirusa. Dlatego też uczniowie zobowiązani byli do zachowania między sobą odstępów oraz zakrywania ust i nosa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego poranka!