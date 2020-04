Matury i egzaminy odbędą się później. Ostatnie tygodnie dla uczniów są wyjątkowo nerwowe

Ostatnie tygodnie są dla maturzystów wyjątkowo nerwowe. To bowiem od wyników tego egzaminu zależy ich dalsza przyszłość. Jeszcze przed ogłoszeniem przez rząd decyzji, zapytaliśmy ich o nastroje.

- Nie wiemy co tak naprawdę się wydarzy. Ministerstwo wytworzyło zbędny chaos, który można było uciąć komunikatem - czy i kiedy matury się odbędą. Zamiast tego, mamy wiele tysięcy zestresowanych maturzystów, ich rodziny i nauczycieli, którzy nie wiedzą na co się przygotować. Pozostaje nam tylko siedzenie przy materiale, nauka i oczekiwanie na komunikat, od którego, kto wie, może zależeć nasza przyszłość studencka i zawodowa- powiedział nam tegoroczny maturzysta, Adam Boch.

Co okazało się w czwartek? Uczniowie i nauczyciele pozostają w domach do 26 kwietnia. Zasiłek dla rodziców zostanie przedłużony. Do tego czasu - tak jak dotychczas - placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.