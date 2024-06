Pojazdy z poprzednich epok to rzadkość na polskich drogach. Właściwie każdy przejazd unikatowego samochodu zwraca uwagę przechodniów bardziej niż najnowszy model sportowego samochodu.

Była to niezwykła okazja do podziwiania historii motoryzacji. Uczestnicy mogli zobaczyć między innymi fiaty, fordy, mercedesy, volkswageny a nawet amerykańskiego cadillaca. Wręczono też nagrody. Zabytkowe samochody przyciągnęły fanów klasycznej motoryzacji.

Punktualnie o godzinie 12 uczestnicy zlotu wyruszyli do Wolsztyna, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia.

Co jeszcze będzie się działo w ramach Grodziskiego Piwobrania? Po południu rozpoczną się występy lokalnych wokalistów, a o 20 scenę rozgrzeje Strefa Zero nieśmiertelnymi przebojami grupy MAANAM. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Margaret.

W niedzielę będzie można zajrzeć do grodziskiego browaru, bezpłatnie zwiedzić go z przewodnikiem oraz poznać tajniki powstawania tego wyjątkowego na skalę Europy trunku. Tego samego dnia ulicami miasta przejdzie barwna żakinada, która dotrze do Parku Miejskiego. Tam na najmłodszych będzie czekać specjalny program artystyczny.