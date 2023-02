Mezo wystartuje w tegorocznej edycji Półmaratonu Słowaka! Zaplanowano też jego koncert Karolina Majchrzak

GRZEGORZ DEMBINSKI

O tym, że Grodzisk Wielkopolski to wyjątkowe miejsce do biegania przekonało się już wielu. W naszym mieście kibice nie zawodzą, a organizatorzy zawsze stają na wysokości zadania. Do uczestników tegorocznej edycji Półmaratonu Słowaka dołączy Mezo, czyli Jacek Mejer.