Mieszkańcy kontra paczkomat. "Tu nie chodzi o urządzenie, a o jego lokalizację"

O tym, że paczkomat stanie w tej lokalizacji, mieszkańcy dowiedzieli się w momencie, kiedy już trwały prace.

- Nikt nas o niczym nie poinformował. Sami dociekaliśmy, kto jest operatorem tego urządzenia. Zgłosiłem sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą o wstrzymanie inwestycji do czasu wyjaśnienia, czy jest zgodna z prawem. Chodzi zwłaszcza o kwestię wylania ławy fundamentowej, która tam powstała, co potwierdza Poczta Polska, która jest operatorem urządzenia. Mamy świadomość, że paczkomat nie wymaga pozwolenia na budowę, ale to nie wyklucza innych przepisów prawa budowlanego. Urzędnicy stwierdzili jednak, że nie ma tam wspomnianej ławy fundamentowej i wykonano tylko utwardzanie terenu. Z prośbą o pomoc w tej sprawie skierowaliśmy się również do Urzędu Miejskiego i do burmistrza, ale takiej pomocy tam nie uzyskaliśmy