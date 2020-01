Mieszkańcy nie chcą budowy lokali tymczasowych dla osób eksmitowanych

Kilka lat temu władze planowały budowę mieszkań socjalnych na terenie osiedla Piaski. Wówczas jednak spotkało się to z wielkim oporem ze strony mieszkańców. Ostatecznie od inwestycji odstąpiono. W Grąblewie dopytywano, dlaczego do tematu wrócić nie można, tylko szuka się nowej lokalizacji. Burmistrz podkreślił, że tamte grunty nie należą do gminy i należałoby je najpierw wykupić, co znacznie wpłynie na koszty inwestycji.

- Działka jest bezpośrednio przy chodniku, media są tuż za płotem. W związku z powyższym, w związku z tym, że mamy potrzebę stworzenia lokali tymczasowych, postanowiliśmy przymierzyć się do adaptacji budynku po hydroforni na pomieszczenia tymczasowe- wyjaśniał burmistrz. Jak dodał, każda osoba eksmitowana na terenie gminy, ma prawo zwrócić się do władz o udostępnienie lokalu tymczasowego na okres trzech miesięcy. - Właśnie mamy sprawę w sądzie, bo nie zapewniliśmy takiego lokalu mimo, że jesteśmy prawnie do tego zobowiązani- wyjaśniał burmistrz.