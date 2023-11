Mieszkańcy Wilkowa Polskiego i Celinek świętowali Dzień Seniora

14 listopada co roku obchodzony jest Światowy Dzień Seniora. Jest to okazja do spotkań, podczas których seniorzy mogą się integrować i miło spędzić czas. Podobnie było w Wilkowie Polskim, gdzie w niedzielę, 12 listopada, świętowali mieszkańcy dwóch sołectw.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel oraz ks. proboszcz Marek Smólski. Goście oraz organizatorzy złożyli licznie przybyłym seniorom serdeczne życzenia. Szczególne gratulacje i życzenia złożono najstarszym mieszkańcom Wilkowa Polskiego i Celinek.

W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wilkowianie” oraz działająca przy nim dziecięca grupa taneczna, a także uczennice Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierownictwem pani Małgorzaty Rombel. Następnie był czas na biesiadowanie oraz tańce na parkiecie przy muzyce Zespołu „ECHO 74”.