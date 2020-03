Mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego w ćwierćfinale konkursu Mister Polski 2020

- Decyzja o udziale w konkursie na Mistera Polski 2020 była dość spontaniczna. W niedzielę 16.02 po powrocie ze studiów przeglądałem Instagrama i dostałem wiadomość z oficjalnej strony Mister Polski z zaproszeniem na casting, który miał odbyć się tydzień później w Warszawie. Na początku pomyślałem, że to nie moja "bajka", jednak po chwili stwierdziłem, że to może być świetna przygoda i postanowiłem wziąć udział, aby przełamać własne słabości i spróbować czegoś zupełnie nowego. – mówi Maciej

Maciej ma 24 lata, jego hobby to szeroko pojęty sport. Uwielbia aktywność fizyczną, w szczególności siatkówkę i kalistenikę, z której, razem z przyjacielem Szymonem, prowadzi zajęcia na siłowni Behapowiec Gym w Grodzisku Wielkopolskim. Uwielbia również tematy psychologii, żywienia i szeroko pojętego treningu. W wolnym czasie czyta i spędza czas z bliskimi oraz przyjaciółmi, co jak sam podkreśla, dodaje mu energii i siły.

Korzenie konkursu Mister Polski sięgają do 1990 roku, dziś organizowany jest zupełnie w innym formacie i przy współpracy z innymi osobami. Do ćwierćfinału tegorocznego konkursu zakwalifikował się Maciej Paluch, mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego.

To jego pierwsze zderzenie ze światem modelingu. Nigdy wcześniej się tym nie interesował, choć przyznaje, że zawsze lubił dobrze wyglądać.

Maciej przygotowuje się teraz do kolejnego etapu konkursu, pracuje nad doskonaleniem swojej sylwetki oraz pozowaniem przed obiektywem, nigdy wcześniej nie miał w tym temacie żadnego doświadczenia. Ćwierćfinalista stwierdza, że wiele osób podchodzi do zawodu modela prześmiewczo, a okazuje się, że to naprawdę ciężka i bardzo czasochłonna praca. Na castingu zafascynowały go sylwetki osobowościowe innych uczestników, zdaniem Macieja są to naprawdę wspaniali, otwarci ludzie, pełni życiowych doświadczeń.