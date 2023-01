W poniedziałek, 16 stycznia, nasz rozmówca podczas używania piły do cięcia metalu doznał urazu dłoni.

– Nagle tarcza pękła, a jej część przecięła mi dłoń. Jestem zawodowym strażakiem, więc od razu wiedziałem, że ta kilkucentymetrowa rana wymaga interwencji lekarskiej. Dłoń była rozcięta do tego stopnia, że było widać kość, dlatego natychmiast pojechałem z żoną do kościańskiego szpitala– relacjonuje pan Leszek (nazwisko do wiadomości redakcji).