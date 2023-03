Mieszkanka Grodziska Wielkopolskiego wystąpi w „Kole Fortuny”

Kolejną mieszkankę Grodziska będziemy mogli zobaczyć w teleturnieju już w najbliższy piątek!

Anna Stachowiak na co dzień mieszka w Grodzisku Wielkopolskim. Od wielu lat zawodowo związana jest ze Szkołą Podstawową Numer 4 im. kpt. Józefa Rejdycha, w której pełni funkcje wicedyrektora oraz pedagoga. Jak podkreśla w rozmowie z nami, udział w programie to dla niej wielka przygoda.

Przed telewizorami w programie widzimy współczesną scenografię oraz akcenty muzyczne w wykonaniu zespołu, co łącznie daje nam obraz show, na które składa się rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Zapytaliśmy naszą rozmówczynię, jak to wygląda "od kuchni", z punktu widzenia uczestnika?

Pani Ania nie zdradziła nam, jak jej poszło. Na to będziemy musieli poczekać do emisji programu. Do kibicowania zachęcamy zarówno my, jak i nasza rozmówczyni, która zaprasza do obejrzenia odcinka z jej udziałem.

– Mimo iż stres był ogromny, było to dla mnie ciekawe doświadczenie i niezapomniane chwile - dodaje.

Odcinek wyemitowany będzie w piątek, 24 marca o godzinie 16 na antenie TVP2. Trzymamy kciuki!