Mieszkanki gminy Granowo szyją maseczki dla szpitali

- Podziękowania należą się wielu osobom, które pomagają nam zasilać szpitale. Są to między innymi Marian Kaczor, który kroi włókninę, a także firma MEGRAN, która pomaga nam pozyskiwać materiały, a także pani Renata Kubala z Mosiny, która w swoim domu zorganizowała magazyn i punkt odbioru materiałów

Koordynatorką akcji jest pani Barbara Rydzyńska. Na początku zawiązały współpracę z fundacją Jadłodajnia w Mosinie. Za jej pośrednictwem maseczki trafiały do poznańskich szpitali. Z czasem okazało się jednak, że również bliskie nam lecznice, potrzebują wsparcia. Grupa pań zakasała rękawy do pracy, a jej efekty przekazano szpitalom między innymi w Poznaniu, Grodzisku, Nowym Tomyślu, Wolsztynie oraz Lesznie, a nawet w Grudziądzu. Mieszkanki gminy Granowo nawiązały współpracę z siostrami Joanną i Anną ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku oraz z fundacją Wojtusiaki.

- mówi zaangażowana w akcję szycia maseczek Barbara Rydzyńska.

Z ich rąk wyszło już ponad 13 tysięcy maseczek, które ratują szpitale w trudnej sytuacji. Chęci do pracy im nie brakuje, ale potrzebne jest wsparcie. Osoby, które mogą pokryć koszty zakupu materiałów, mogą kontatkować się z koordynatorką akcji, Barbarą Rydzyńską, pod numerem telefonu 504 934 751.

W akcję zaangażowało się wiele osób, które zasługują na szczególne uznanie. - Maseczki to materiał deficytowy, bez którego szpitale nie mogą pracować. Stąd pomysł, by pomóc ratownikom, pielęgniarkom, lekarzom, pracownikom sprzątającym, całemu personelowi, który stoi na pierwszej linii ognia- dodaje nasza rozmówczyni.

Panie Hania Helszmit, Iwona Kozłowska, Iwona Michalska, Kinga Dzięcioł, Dominika Wojewoda, Violetta F. , Marzena Papież, Marzena Morynos, Danuta Stucka, Hanna Franek, Justyna Krupa, Joanna W. oraz Babara Rydzyńska to bohaterki tej akcji, które poświęcają swój czas w szczytnym celu.

Akcję można wesprzeć wpłacając również środki na konto Fundacji Wojtusiaki, która fundusze przeznaczy na zakup materiałów do produkcji maseczek. Przelew najlepiej opatrzyć opisem "Na maseczki"

Fundacja Małych i Dużych Wojtusiaki Millenium Bank 59116022020000000157692254 Lubon 62-030 ul. Zabikowska 62e/27