Mistrzostwa Polski Programistów PLC to wydarzenie skierowane głównie do przedstawicieli branży automatyki przemysłowej. Celem wydarzenia jest nie tylko wyłonienie młodych i utalentowanych programistów PLC, ale także popularyzacja programowania automatyki przemysłowej wśród studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich. Dla uczniów to szansa i możliwości na zaprezentowanie swoich umiejętności i zdobycie wymarzonej pracy.