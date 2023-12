Mikołajkowe morsowanie w Kuźnicy Zbąskiej. Morsy tłumnie korzystały z zimowej aury

Członkowie stowarzyszenia Morsy Grodzisk Wlkp. zażywają kąpieli w zimnej wodzie już od kilku tygodni, ale tym razem pogoda była wręcz wymarzona!

Niedzielne mikołajkowe morsowanie odbyło się w prawdziwie zimowej scenerii. Do grona śmiałków dołączyło tym razem trzech debiutantów. Jak zwykle przed wspólną kąpielą odbyła się rozgrzewka, po której nastąpiło wejście do wody. Po wspólnej kąpieli na wszystkich czekał poczęstunek.

Z okazji mikołajek przybył też wyjątkowy gość, który obdarował wszystkich słodkościami.

Tradycyjnie już morsy zapraszają wszystkich, którzy chcą do nich dołączyć. Morsowanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Ze względu na bezpieczeństwo lepiej jednak nie podejmować się zimnych kąpieli w samotności. Warto skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych. Coniedzielne kąpiele odbywają się o godzinie 10 w Kuźnicy Zbąskiej. Każdy chętny może przyjść na plażę, gdzie zostanie otoczony opieką, dowie się, jak wchodzić do wody i jak się w niej zachowywać. Morsy zapraszają, a my kibicujemy kolejnym śmiałkom.