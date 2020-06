Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w rowie

Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 10. Na drodze pomiędzy Jabłonną a Wolą Jabłońską kierowca motocykla nagle stracił panowanie nad pojazdem. - Mężczyzna zahaczył o pobocze, a następnie wjechał do rowu. Podróżująca z nim pasażerka, ze względu na ból w klatce piersiowej, została przetransportowana śmigłowcem do jednego z podpoznańskich szpitali- mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Kierowca trafił na rutynowe badania do nowotomyskiego szpitala. Był trzeźwy.