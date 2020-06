MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

Jak przypomniał wiceminister Wąsik, w Polsce jest 16 tys. ochotniczych straży pożarnych, z czego 4,5 tys. straży jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czyli są one wyspecjalizowane i sprofesjonalizowane. OSP to ewenement w skali światowej. Nigdzie w świecie nie ma takiego systemu ochrony bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i pomocy wzajemnej. To coś, co jest ważnym elementem naszego życia społecznego - wskazał podczas konferencji przed siedzibą MSWiA.

– W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na sobotniej konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.