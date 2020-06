Na kiedy planowane jest przeniesienie do wyremontowanej siedziby ratusza w Wielichowie?

Od kilku miesięcy w Wielichowie trwa remont ratusza. Przypomnijmy, że renowacja realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Wielichowo na przebudowę swojej siedziby uzyskała blisko 950 tysięcy złotych. Po wybraniu wykonawcy inwestycji prace ruszyły pełną parą.

Nikomu nie trzeba przypominać, że budynek wymagał gruntownego remontu. Tym większa jest radość władz, kiedy dzień po dniu ratusz powraca do świetności. Z jego dawnej wersji nie pozostanie wiele, gdyż modernizacja obejmuje większość jego elementów.

O tym, co dzieje się obecnie, w siedzibie władz gminy Wielichowo, rozmawialiśmy z panią burmistrz Honoratą Kozłowską. Jak dowiedzieliśmy się, właśnie trwają prace wykończeniowe m. in. sufitów, podłóg oraz łazienek. Władze zakładają, że do połowy września powinien zakończyć się cały remont.

Oczywiście po etapie gruntownej renowacji przyjdzie czas na umeblowanie, które również wymaga sporego wkładu czasu i energii.