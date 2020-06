Na ścieżki rowerowe wciąż czekają szlaki w kierunku Chrustowa, Lasówek i Kąkolewa

O dofinansowanie z funduszy unijnych mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe , podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu, dostawcy usług energetycznych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Nabór wniosków rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. I tu aż prosi się, by spróbować.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs dla podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji polegających na budowie, przebudowie czy modernizacji dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej, takiej jak publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe. Do rozdysponowania jest aż 40 milionów złotych.

- Nie ukrywam, że analizujemy ten temat i nasze możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na budowę kolejnych ścieżek. Nie na wszystko jesteśmy jednak jeszcze gotowi, bo chociażby w przypadku kolejnego odcinka ścieżki z Grodziska do Chrustowa, nie mamy uregulowanej kwestii gruntów pod budowę ścieżki- zauważa burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. I dodaje: - W zdecydowanej większości do wybudownia zostały nam ścieżki przy drogach, których nie jesteśmy właścicielami. Myślę o kierunku na Kąkolewo czy np. Lasówkach. W tym drugim przypadku nie chcę niczego deklarować, ale na prośbę Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu aktualizujemy właśnie dokumentację, którą w najbliższych dniach osobiście przekażę dyrektorowi. Być może wtedy poznamy plany inwestycyjne dotyczące ewentualnej budowy ścieżki z Grodziska w kierunki Białej Wsi. Liczę, że z ich strony temat wciąż jest aktualny- wyjaśnia P. Hojan.

Z kolei ścieżka w kierunku Kąkolewa to już temat należący do powiatu grodziskiego. Ten, jak informowaliśmy, zamierza ubiegać się o wsparcie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku.