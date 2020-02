Na widok policjantów... wpadł do rowu. Jechał kompletnie pijany!

W czasie kontroli 39-letni mężczyzna ledwo stał na własnych nogach. Mężczyzna na widok policjantów, próbujących zatrzymać go do kontroli, wpadł do pobliskiego rowu, z którego trudno było mu się wydostać. Nic dziwnego. Badanie na zawartość alkoholu wykazało prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Apelujemy do kierowców o trzeźwość, a tym samym zadbanie o bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników dróg.