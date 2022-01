Nabór uzupełniający do Akademii Naszej Dyskobolii dla chłopców z roczników 2003-2007

Jeśli chcesz dołączyć do Akademii Naszej Dyskobolii i wziąć udział w wiosennych rozgrywkach piłkarskich w ligach młodzieżowych, a także mieć szansę, by trafić do drużyny seniorskiej biało-zielonych, to właśnie jest ku temu okazja. Trwa nabór uzupełniający chłopców w rocznikach 2003-2007.