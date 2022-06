Najmłodsi mieszkańcy Zielęcina spędzili niezapomniany dzień dziecka!

W piątek, 3 czerwca, w ramach obchodów dnia dziecka najmłodsi wybrali się na wycieczkę do Siedliska "Józefówka". Atrakcji było co niemiara - dzieci mogły nakarmić alpaki i lemury, obejrzeć kolorowe papugi i wiele innych zwierząt. Znalazł się również czas na wspólne ognisko integracyjne oraz ukochane przez wszystkie maluchy dmuchane zamki. To był dzień pełen wrażeń!