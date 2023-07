Najpiękniejsze i najczystsze plaże w Wielkopolsce. Tu warto wypoczywać! Sprawdź, gdzie masz najbliżej na wypoczynek w regionie

Położony w gminie Czerwonak sztuczny zbiornik wodny to doskonałe miejsce dla amatorów wodnych sportów ekstremalnych. Znajduje się tam wyciąg do nart wodnych i wakeboardu. Akwen posiada takie liczne udogodnienia jak strzeżona, piaszczysta plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, przebieralnie, natryski i boisko do gry w siatkówkę. Następna plaża----------->

Akwen "Tropicana"