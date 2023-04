Najpiękniejsze sceny polskiego filmu - Wiesław Kot w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Spotkanie z Wiesławem Kotem zapoczątkowało cykl wydarzeń, które będą organizowane w ramach projektu „Książka na planie”, na który Grodziska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas dwugodzinnej prelekcji, zgodnie z tytułem spotkania, widownia została zaproszona w podróż po najważniejszych scenach polskich filmów.

- Scena w filmie jest jak refren i pozwala zakotwiczyć w pamięci całą piosenkę. A piosenka jak film ma życie krótkie, ale za to bardzo intensywne. Po latach wystarczy zanucić pierwsze zdanie refrenu a razem z nim wraca do nas piosenka. Z piosenką dawna miłość, z miłością młodość i przewija się nam w pamięci film naszego życia. Jest więc scena kotwicą pamięci, samoistną całością, ale udana, pamiętna scena jest też kondensacją tego co w kinie interesujące