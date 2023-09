Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w rakoniewickiej bibliotece

Zebrani uczestnicy mogli posłuchać fragmentów powieści czytanych przez lektorów: Janusza Pietrzaka, Janinę Wurst, Huberta Kolera, Katarzynę Krysmann i Dorotę Lipowicz.

Za ich sprawą, oczami wyobraźni obecni przenieśli się do nadniemeńskiej krainy, mogli stąpać po ukwieconych łąkach, zajrzeć do korczyńskiego dworu, posłuchać legendy o Janie i Cecylii, protoplastach rodu Bohatyrowiczów.

Dane im było również, pochylić głowę nad powstańczą mogiłą, pamiętnego zrywu niepodległościowego z 1863 r., oraz poczuć trud żniwnych prac. Gdzieś w tle słychać było szum płynącego Niemna, który w powieści stworzył intymny i romantyczny krajobraz, do rozmyślań i przeżyć wewnętrznych bohaterów literackich