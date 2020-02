Nie przyznał się, że zatruwa powietrze. Wyniki pobranych próbek nie pozostawiają wątpliwości

Właściciel nieruchomości, na terenie której ujawniono składowane pomiędzy drewnem pocięte meble oraz wypalone przewody, nie przyznał się, że pali nimi w piecu. Mężczyzna oświadczał, że ie pali tym czym nie powinien, a elementy mebli wyrzuca do odpadów komunalnych. W tej sytuacji z odsieczą przyszła podpisana kilka miesięcy wcześniej umowa z Laboratorium Pomiarowo-Badawczym. Urzędnicy skorzystali z możliwości potwierdzenia swoich podejrzeń, co do możliwości zatruwania przez osobę kontrolowaną środowiska. Pobrali i zabezpieczyli próbki, a następnie wysłali je do badań.

Przypomnijmy, że o tej sprawie informowaliśmy na naszym portalu miesiąc temu. To w połowie stycznia bowiem, na podstawie anonimowego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego, uprawnieni pracownicy ratusza w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, przeprowadzili kontrolę w kotłowni na terenie jednej z posesji w samym centrum miasta .

Wyniki trafiły do grodziskiego ratusza kilka dni temu. I nie pozostawiają wątpliwości, co do winy mieszkańca Grodziska. Do domowego pieca, poza opałem, wrzucał również opady zabronione, przyczyniając się tym samym to wzrostu zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie.

- Badanie jednoznacznie wykazało, że w wysłanej próbce popiołu stwierdzono termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (odpadów) w piecu, z którego została pobrana próbka- poinformował grodziski ratusz po otrzymaniu wyników w zakresie badania odpadów paleniskowych.

W zabezpieczonej próbce, podczas badań, wyodrębniono między innymi wkręty, gwoździe, a nawet folię aluminiową. Te odpady nigdy nie miały prawa trafić do domowego pieca. Stwierdzono przekroczenie tytanu, kadmu, antymonu, cynku, miedzi i chloru. Analiza laboratoryjna wskazuje, że pochodzeniem tych substancji mogą być białe pigmenty farb i lakierów, elementy metalowe mebli, tworzywa sztuczne.