"Niech prowadzi nas gwiazda". Orszak Trzech Króli w Jabłonnie

Wielobarwny Orszak Trzech Króli w Jabłonnie

6 stycznia jak co roku obchodzimy święto Trzech Króli. To chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi. Z tej okazji uliczne jasełka zorganizowano dziś w wielu miejscowościach w naszym kraju. Nie inaczej było we wsi Jabłonna. Ulicami wsi przeszedł korowód, w którym maszerowali przebrani mieszkańcy oraz dzieci na czele z trzema królami oraz końmi. Uczestnicy ubrali papierowe korony oraz śpiewali kolędy.