Nieco droższa, ale już gotowa. Na halę sportową "Czwórka" czekała od lat

Zakończyła się budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim

To była największa ubiegłoroczna inwestycja w gminie Grodzisk Wielkopolski. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 4 imienia kapitana Józefa Rejdycha wstępnie miała kosztować ponad 7,3 miliona złotych. Finalnie trzeba było przeznaczyć na ten cel nieco ponad 7 milionów 635 tysięcy złotych, a wzrost kosztów związany był z robotami dodatkowymi powstałymi w trakcie realizacji budowy.

Przypomnijmy, że na realizację tego przedsięwzięcia gmina Grodzisk Wielkopolski pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 milionów 950 tysięcy złotych.

Dzięki tej inwestycji społeczność szkoły zyska doskonałe warunki do lekcji wychowania fizycznego i rozwijania sportowych zainteresowań. Na taki obiekt społeczność "Czwórki" czekała od lat. Do tej pory w okresie zimowym uczniowie korzystali z salki korekcyjnej o powierzchni 80 metrów kwadratowych i korytarzy. Nowy obiekt, co podkreślał już na naszych łamach dyrektor Szkoły Podstawowej numer 4, Karol Hoffman, pozwoli im rozwinąć skrzydła.