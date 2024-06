Nietypowa interwencja strażaków. Ratowali chłopca uwięzionego w balotach

- Chłopcy spędzali czas wolny na polu. Choć nie powinni, to wchodzili na baloty z sianokiszonką. Jeden z chłopców wpadł do środka. Zabawa zakończyła się wezwaniem na pomoc straży pożarnej. Z relacji nastolatków wynika, że próbowali samodzielnie uwolnić kolegę, ale gdy to się nie udało, zadzwonili do nas - relacjonuje bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.