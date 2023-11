Nowa karetka i tomograf w grudniu trafią do grodziskiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał dofinansowanie na zakup nowej karetki i tomografu. Jak informowaliśmy już wcześniej, szpital na ten cel pozyskał z unijnych środków prawie 1,7 mln zł. Dofinasowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały projekt to kwota blisko 2 milionów złotych.

O konieczności wymiany ambulansu typu "S", który stacjonuje w grodziskim szpitalu, mówi się już od dłuższego czasu. Pojazd, którym dziś dysponują ratownicy, ma już swoje lata. I sporo przejechanych kilometrów. Nowa karetka dotrze do szpitala najpóźniej do 14 grudnia. Będzie to mercedes w kolorze żółtym. Według aktualnych wytycznych to wspólny kolor transportu medycznego w całej Unii Europejskiej. Stopniowo zatem białe karetki będą znikać z naszych ulic.