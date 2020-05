Nowa metoda oszustów! Tylko w tydzień wyłudzili w Wielkopolsce prawie pół miliona złotych

Od 12 do 19 maja br. na terenie województwa doszło do 10 przestępstw polegających na wyłudzaniu kodów dostępowych do kont bankowych. Przestępcy podający się za policjanta dzwonią do ofiary i informują o ataku hakerskim na bank, w którym poszkodowany przechowuje pieniądze. W wyniku manipulacyjnej rozmowy, ofiara przekazuje loginy do kont i smsy dostępowe. Jedna z ofiar został oszukana również metodą na policjanta, przekazując pieniądze dla bliskiej osoby, która rzekomo miała wypadek drogowy.