Nowe obostrzenia rządu obowiązują od dziś. Czego nie można i za co dostaniesz ukarany?

We wtorek, 31 marca, odbyła się kolejna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w związku z pandemią koronawirusa. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

Od 1 kwietnia obowiązują ograniczenia w sklepach:

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. ZOBACZ TAKŻE Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce. Zmarły dwie osoby Od jutra, czyli czwartku 2 kwietnia, wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte. Od dzisiaj osoby poddane kwarantannie zostaną poddane całkowitej izolacji na dwa tygodnie, również od rodziny. Jeżeli osoba ta będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy. Zamknięte zostają parki, bulwary, miejsca rekreacji. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. ZOBACZ TAKŻE Ważny komunikat grodziskich policjantów w związku z koronawirusem! Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. W przestrzeni publicznej obowiązuje wymóg 2 metrów odległości.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. ZOBACZ TAKŻE Koronawirus w powiecie grodziskim: aktualne dane i sytuacja epidemiologiczna [31.03.2020] Dodatkowe ograniczenia wprowadzone zostaną również w zakładach pracy. - Można pracować w biurowcach, ale trzeba zorganizować pracę tak, aby ludzie byli wyposażeni w środki do dezynfekcji- wyjaśniał premier. Dystans pomiędzy pracownikami powinien wynosić 1,5 metra. Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Polub nas na Facebooku! Grodzisk Wielkopolski naszemiasto.pl Polub nas Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo