Nowe połączenia autobusowe. Skorzystają na nich mieszkańcy gminy Kamieniec

Komunikacyjną białą plamą, na której brakuje połączeń autobusowych, jest między innymi trasa Grodzisk - Kamieniec - Kościan. To ma się zmienić jeszcze w tym roku, dzięki dołączeniu do związku gminy Kamieniec.

- Cieszę się, że uda się uruchomić połączenie na odcinku Grodzisk - Kościan. Fakt dołączenia przez nas do związku oraz to, że jego członkiem jest również powiat kościański, który też jest zainteresowany wznowieniem kursowania autobusów na tej trasie, to wielka szansa dla naszych mieszkańców, którzy na takie połączenia czekają - mówi wójt gminy Kamieniec, Piotr Halasz.

Jak wyjaśnia, plan jest taki, żeby połączenia na trasie Grodzisk - Kamieniec - Kościan zostały uruchomione od 1 września.

- Zakładamy, że będą to dwa kursy w godzinach porannych i dwa kursy w godzinach popołudniowych. Młodzież zabiegała o powrót połączeń z gminy Kamieniec do Kościana, głównie ze względu na możliwość dojazdu do szkół. Zyskają też mieszkańcy, którzy będą mogli dojechać do szpitala, czy po prostu załatwić ważne dla siebie sprawy. Dziś nie ma żadnego połączenia na tej trasie, co dla wielu osób jest problemem. Cieszę się, że poruszanie się autobusem pomiędzy Grodziskiem a Kościanem znów będzie możliwe - podkreśla Piotr Halasz.