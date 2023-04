Nowe poradnie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Takie miejsce powstało również w Grodzisku

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął postępowanie konkursowe, w wyniku którego w Wielkopolsce rozpoczęło działalność kolejnych osiem poradni psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. To miejsca powstałe w wyniku reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, która zakłada udzielanie pomocy na trzech poziomach referencyjnych.

Jak wyjaśnia Marta Żbikowska-Cieśla z biura prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, pierwszy poziom stanowią poradnie, w których pomocy małym i młodym pacjentom udzielają psychologowie, terapeuci środowiskowi i psychoterapeuci. Jeśli wsparcie to okaże się niewystarczające, pacjent zostaje skierowany do poradni specjalistycznej na drugim poziomie zabezpieczenia, gdzie zostaje objęty pomocą psychiatry. Tutaj też działają oddziały dzienne, w których pacjenci do 18. roku życia mogą korzystać z leczenia. Trzeci poziom to hospitalizacje w oddziałach psychiatrycznych, które powinny stanowić rozwiązanie stosowane w ostateczności.

Do tej pory w Wielkopolsce działało 17 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom).