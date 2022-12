Nowy oddział grodziskiego szpitala gotowy. Kiedy ruszy? Nie wiadomo

Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny ma być oddziałem, który będzie służyć szeroko rozumianej rehabilitacji. Jak wyjaśnił nam Marek Stawniak, zastępca dyrektora do spraw medycznych grodziskiego szpitala, to oddział, do którego przyjmowani będą pacjenci przewlekle i ciężko chorzy, niezdolni do samodzielnej egzystencji, wymagający całodobowego wsparcia.

- Chcemy stworzyć warunki do opieki nad tymi ludźmi, którzy najprościej mówiąc sami sobie nie poradzą, ale mają jeszcze szansę na powrót do samodzielnego życia, nawet z ograniczeniami. Dla przykładu mogą to być osoby po ciężkich wypadkach - mówi.