Nowy prezes Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Marcina Burzyńskiego zastąpi Michał Serwa

Przypomnijmy, że 13 września Marcin Burzyński został odwołany ze skutkiem natychmiastowym funkcji prezesa ZUK-u. Wniosek w tej sprawie do rady nadzorczej złożył burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak. Jak wówczas wyjaśniał, "zabrakło dobrych relacji międzyludzkich", ale z dotychczasowym prezesem rozstaje się w zgodzie.

Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach pokieruje Michał Serwa, który wcześniej pracował jako kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej.

- To człowiek stąd, który chce tutaj mieszkać, pracować i rozwijać się zawodowo. Doskonale sprawdził się jako kierownik hali. Ma doświadczenie i wiele pomysłów. Jestem przekonany, że się na nim nie zawiodę. Element czucia środowiska lokalnego to wartość dodana, ponieważ tego się nie da nauczyć, to trzeba mieć w genach